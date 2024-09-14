"حزب الله": قصفنا قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة 282 في يفتاح إليفليط بصواريخ كاتيوشا

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصّامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‏كفررمان، ‏قصف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم السّبت، قاعدة ومقرّ اللّواء المدفعي والصّواريخ ‏الدّقيقة 282 ومخازن التّسليح والطوارئ التّابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا؛ بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

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