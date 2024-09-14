إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان بمناطق مفتوحة في روش بينا وشمال بحيرة طبريا

أفادت قناة "الجزيرة"، بـ"إطلاق صواريخ من ​جنوب لبنان​ باتجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل شمالي إسرائيل"، لافتةً إلى أنّ "صافرات الإنذار تدوي في أكثر من 15 بلدة في الجليل الأعلى وصفد وجنوب بحيرة طبريا".

بدورها، أشارت القناة 12 الإسرائيليّة، إلى "سقوط صواريخ بمناطق مفتوحة في روش بينا وشمال بحيرة طبريا في الجليل الأعلى، واندلاع حرائق".

فيما ذكر موقع "معاريف"، أنّه "تمّ إطلاق نحو 60 صاروخًا من لبنان باتجاه صفد وطبريا في الجليل الأعلى، منذ اللّيلة الماضية".