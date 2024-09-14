الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 55 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى واعتراض عدد منها

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، أغارت طائرات سلاح الجو على المنصّة الصّاروخيّة الّتي استُخدمت لعمليّة إطلاق القذائف نحو منطقة الجليل صباح اليوم، في جنوب ​لبنان​".

وادّعى في تصريح، أنّه "طائرات حربيّة قصفت أيضًا في وقت سابق اليوم، المنصّة الصّاروخيّة الّتي استُخدمت لإطلاق القذائف نحو منطقة الجليل الأعلى خلال ساعات اللّيلة الماضية. كما هاجمت مبنى عسكريًّا في كفررمان في الجنوب اللّبناني"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش قصف بالمدفعيّة مناطق عدّة في ​جنوب لبنان​".

ولفت أدرعي، إلى أنّ "بخصوص الإنذارات الّتي تمّ تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى في تمام السّاعة 08:59-09:01، فالحديث عن إطلاق نحو 35 قذيفة صاروخيّة من لبنان، حيث تمّ اعتراض عدد منها، بينما سقط معظمها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات".

وأفاد بأنّ "بخصوص الإنذارات في تمام السّاعة 08:17 في الجليل، فالحديث عن إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخيّة من لبنان، حيث تمّ اعتراض بعضها، بينما البقيّة سقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات".