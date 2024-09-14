البنوك إجازة غدا بمناسبة المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تواصل البنوك غدا الأحد غلق أبواب فروعها أمام الجمهور على مستوى الجمهورية بمناسبة إجازة المولد النبوي، وفق قرار صادر للبنك المركزي تماشيا مع قرارالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت إجازة المولد النبوي بعد يومي العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والخميس لتغلق أبوابها 3 أيام متتالية أمام الجمهور مع استمرار تقديمها للخدمات المصرفية إلكترونيا.

ووفق قرار البنك المركزي تعود البنوك للعمل يوم الاثنين المقبل في مواعيدها الرسمية إذ تفتح أبوابها للجمهور في أيام العمل الرسمية من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، وللموظفين بالبنوك من الساعة 8 صباحا للساعة 4 عصرا.

ويضم القطاع المصرفي 38 بنكا بعدد فروع يبلغ نحو 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية، وتقدم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.