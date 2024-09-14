روسيا تحمل الولايات المتحدة مسؤولية إمداد الجيش الأوكراني بغاز أعصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

حمل مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الجمعة، الولايات المتحدة مسؤولية وصول غاز "BZ" إلى الجيش الأوكراني.

وقال نيبينزيا - في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا - "أذكر أننا ما زلنا ننتظر من الولايات المتحدة، الدولة المضيفة لإنتاج الخط التجريبي الوحيد من غاز BZ على هذا الكوكب، أن تشرح كيف تصادف وجود هذا العامل في أيدي الأوكرانيين في منطقة زابوروجي الروسية".

و"BZ" غاز يسبب شللا للأعصاب، ويستخدم في الحرب الكيميائية، وهو غاز عديم اللون والرائحة، وتشمل أعراضه: الهلوسة والجفاف وصعوبة الرؤية والارتباك، هذه أعراض مؤقتة لكنها طويلة المدى، وتظهر أعراضه خلال 24 ساعة من التعرض له.

واستطرد المسؤول الروسي - حسب وكالة "تاس" - "يسجل الجانب الروسي - بدقة - الحوادث الكيميائية التي تثبت أن أوكرانيا تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتجري تحقيقاتها في الامتثال الصارم لمتطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ بما في ذلك بشأن على أساس مختبر معتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تابع لوزارة الدفاع الروسية".

وكان رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيميائية والبيولوجية الروسية، إيجور كيريلوف، قد قال - في أواخر أغسطس الماضي - إن "أوكرانيا، بمساعدة وتحريض من الغرب، تنتهك بانتظام اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، حسب قوله.