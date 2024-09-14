الصين تحذر ألمانيا من عبور سفنها الحربية مضيق تايوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

اتهمت الصين، اليوم السبت، ألمانيا بتقويض الأمن في مضيق تايوان بعد أن عبرت سفن حربية ألمانية الممر المائي الذي يفصل البر الرئيسي الصيني عن الجزيرة التي تعتبرها الصين أراضيها الخاصة.

وصرح المتحدث باسم الجيش الصيني"لي شي" قوله في بيان "إن سلوك الجانب الألماني يزيد من المخاطر الأمنية ويرسل إشارات غير صحيحة".

وأضاف أن جيش التحرير الشعبي أرسل قوات بحرية وجوية لمراقبة وتحذير السفن الألمانية، مؤكدا أن القوات الصينية في المناطق "ستتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات".

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الفرقاطة بادن فورتمبيرج وسفينة الإمدادات فرانكفورت أم ماين أبحرتا عبر المضيق، مضيفا:" رغم أن برلين لم ترسل سفنا حربية عبر الممر المائي لأكثر من عقدين من الزمان قبل عبور أمس الجمعة، فإن السفن الحربية من دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، تستخدمه عادة".