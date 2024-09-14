أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 6 مواطنين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة".
وأشارت إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة قصفت روضة العلياء الّتي تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدّى إلى سقوط عدد من الشّهداء وإصابة آخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لمنزل وروضة في غزة وجباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.