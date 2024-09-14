مقتل 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لمنزل وروضة في غزة وجباليا

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 6 مواطنين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة".

وأشارت إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة قصفت روضة العلياء الّتي تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدّى إلى سقوط عدد من الشّهداء وإصابة آخرين".