رئاسة جنوب السودان أعلنت تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد لعامين وتأجيل الانتخابات

أعلنت الرئاسة في جنوب السودان في بيان، "تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد لعامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في بادئ الأمر في كانون الأول 2024، إلى 22 كانون الأول 2026".

ونقل البيان عن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، قوله إن التمديد جاء "استجابة لتوصيات المؤسسات الانتخابية والسلك الأمني".

وفي وقت سابق من العام الحالي، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف على اتخاذ "خطوات عاجلة" للسماح بإجراء الانتخابات، في حين حذّرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من نقص "الخبرة الفنية والقانونية والتشغيلية" اللازمة لإجراء الانتخابات في كانون الأول.

وكان قد أنهى اتفاق سلام تم التوصل اليه في العام 2018، خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية في جنوب السودان، لكن نزاعات على السلطة ونزاعات محلية عرقية بالإضافة إلى الفساد، لا تزال تقوض قيام الدولة.