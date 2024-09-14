أعلن المهندسَين بطرس جورج عبيد وعلي نايف زغيب، المساهمَين في شركات "هوديكو" ش.م.ل. و"هيف" ش.م.ل. و"O.H.G. Holding"، أنّهما ملتزمان أحكام القوانين اللّبنانيّة، لا سيّما أحكام قانون التّجارة والقوانين ذات الصّلة".
ونفيا، في بيان صادر عن الشّركات، "ما ورد في متن القرار الصّادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنيّة (OFAC)"، معلنَين أنّ "الفريق القانوني سيبادر إلى مباشرة إجراءات الطّعن القانونيّة أمام المراجع المختصّة محليًّا ودوليًّا".
وحذّر المذكورون أعلاه "كلّ من يحاول استغلال ما ورد في نصّ القرار جملةً وتفصيلًا للمسّ بسمعتهم، ويحتفظون بحقّ المداعاة القضائية بوجه المسيئين".
كانت هذه تفاصيل خبر بطرس عبيد وعلي زغيب نفيا ما ورد بقرار "OFAC": نلتزم أحكام القوانين وسنباشر إجراءات الطعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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