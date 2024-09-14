الأوبرا تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف، تحييها فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات.

وذلك فى الثامنة والنصف مساء غد الأحد ١٥ سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والتواشيح والأعمال الدينية التراثية التى تحتفي بمولد الرسول الكريم منها: "عليك سلام الله، ذكرى ميلاد النبى، صلينا الفجر فين، دعونى، روح الوجود، حبيب الله،نبينا هادينا، يا رسول الإنسانية، صلى الله على طه ، النبى ذلك الإمام، مولد الهادى ،محمد يارسول الله، سلام الله يا طه، أسماء الله الحسنى" وغيرها.

ويؤدي هذه الاغاني: أمنية سمير، سماح عباس، حسام صقر، تامر نجاح، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، أشرف زيدان وطه حسين.

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والإبتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.