"حزب الله": قصفنا مقرًا عسكريًا إسرائيليًا وقاعدة تمركز في عميعاد ودبابة على طريق رويسات العلم- زبدين

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الأحمدية، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم السّبت 2024-9-14، المقرّ الاحتياطي للفيلق الشّمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللّوجستيّة في عميعاد؛ بعشرات من صواريخ الكاتيوشا".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا اليوم السبت أيضًا، دبّابة "ميركافا" على طريق رويسات العلم- زبدين بصاروخ موجّه، وأصابوها بشكل مباشر ممّا أدّى إلى تدميرها واشتعال النّيران فيها".
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