"حزب الله": قصفنا مقرًا عسكريًا إسرائيليًا وقاعدة تمركز في عميعاد ودبابة على طريق رويسات العلم- زبدين

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الأحمدية، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم السّبت 2024-9-14، المقرّ الاحتياطي للفيلق الشّمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللّوجستيّة في عميعاد؛ بعشرات من صواريخ الكاتيوشا".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا اليوم السبت أيضًا، دبّابة "ميركافا" على طريق رويسات العلم- زبدين بصاروخ موجّه، وأصابوها بشكل مباشر ممّا أدّى إلى تدميرها واشتعال النّيران فيها".