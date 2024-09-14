أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن تكثيف اللجنة الخماسية بشأن تحركاتها ورفع وتيرتها، و"الانتقال إلى مرحلة جديدة في مقاربة الملف الرئاسي، لا تقل فيها الأمور عن طرح أسماء لمرشحين جديين ممكن ان تتقاطع عليهم الجهات".
في حين قال مصدر مطلع لـ "الأنباء": "توحي الحركة الديبلوماسية الدولية النشطة في لبنان بمؤشرات عديدة باتجاه إحداث خرق إيجابي من اللجنة الخماسية، من خلال الاتصالات التي اجراها السفراء قبل اجتماعهم، إلى التحرك المرتقب للموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد الأميركي اموس هوكشتاين، فضلا عن زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى بيروت، وان وضعت زيارته في خانة الوداعية لانتهاء مهمته".
وأضاف المصدر "تبدو الساحة اللبنانية أمام فرصة لإحداث تغيير ما في مسار الأمور"، وشدد على "ضرورة تعاطي الجهات اللبنانية معها بجدية كاملة، والا فإننا سندخل في مرحلة انتظار طويلة، ولا احد يعرف إلى أين تذهب الأوضاع بعدها وتصبح الرئاسة في مهب الريح، خصوصا أن البلاد أمام تحديات واستحقاقات على عدة مستويات".
كانت هذه تفاصيل خبر "الأنباء" الكويتية: "الخماسية" قد تطرح أسماء لمرشحين رئاسيين ممكن أن تتقاطع عليهم الجهات اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.