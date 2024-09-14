بايدن معلّقا على التحذيرات الأخيرة للرئيس الروسي: "لا أفكر كثيرًا في بوتين"

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في معرض تعليقه على التحذيرات الأخيرة التي أطلقها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن خطر اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى "أنني لا أفكر كثيرا في بوتين".

وكان بوتين حذّر الخميس من أن سماح الغرب لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بواسطة صواريخ بعيدة المدى، سيعني "انخراط دول حلف شمال الأطلسي في حرب مع روسيا".