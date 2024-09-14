أشار الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في معرض تعليقه على التحذيرات الأخيرة التي أطلقها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن خطر اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى "أنني لا أفكر كثيرا في بوتين".
وكان بوتين حذّر الخميس من أن سماح الغرب لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بواسطة صواريخ بعيدة المدى، سيعني "انخراط دول حلف شمال الأطلسي في حرب مع روسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن معلّقا على التحذيرات الأخيرة للرئيس الروسي: "لا أفكر كثيرًا في بوتين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.