إعلام إسرائيلي: انفجار سيارة في عكا بحادث من المحتمل أن يكون جنائيا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن وقوع انفجار داخل سيارة في عكا القديمة، دون تسجيل إصابات، وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون الحادث جنائيا.
وأظهر مقطع فيديو متداول، السيارة وقد اشتعلت النيران بها جراء الانفجار، فيما قامت الشرطة الاسرائيلية بتطويق المكان تفاديا لوقوع إصابات.
ويأتي الحادث بعد يوم من انفجار سيارة وحريق لاحق في مدينة الرملة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين.
ويتهم المجتمع الفلسطيني، السلطات الاسرائيلية بتسهيل انتشار الجريمة المنظمة، وتسهيل انتشار المخدرات.
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