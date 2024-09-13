نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل فريق خبراء من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).. تفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فريق خبراء من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

تأتي الزيارة ضمن أنشطة البرنامج المصرى بالتعاون مع المنظمة، وفي سياق مشروع "مراجعة سياسات الابتكار الوطنية"، الذي يهدف لدعم الجهات الوطنية في تحفيز الابتكار كمحرك لتحقيق النمو وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور الابتكار في تحقيق الأهداف الوطنية، وتحديد معوقات الابتكار في مصر وتحسين تصميم وتنفيذ أدوات تحفيز الابتكار، وتعزيز آليات الحوكمة الخاصة بمجالات الابتكار.

تركزت الزيارة الميدانية على مراجعة جهود الجامعة في دعم الابتكار والبحث العلمي وتقييم البيانات المقدمة، والتي سيتم تضمينها في تقرير "مراجعة سياسات الابتكار"، الذي يعد من المرجعيات الرئيسية عالميا في تقييم وضع الابتكار في مختلف الاقتصاديات.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة غادة فاروق أن جامعة عين شمس تعمل بقوة نحو تعزيز الابتكار والتعاون مع الصناعة، من خلال استراتيجية ترتكز على الشراكات والتعاون والابتكار، والتى تسعى من خلالها إلى تحقيق عوائد ملموسة على الجامعة والمجتمع، مؤكدة على اهتمام إدارة الجامعة بتقييم خطتها للابتكار باستمرار من خلال متابعة العوائد الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققها.

وقدم المشاركون في اللقاء من جامعة عين شمس عدة عروض تقديمية للتعريف بالجامعة وجهودها في دعم الإبتكار والبحث العلمي.

ضم وفد خبراء المنظمة كل من: ألينا بياك (فرنسا)،

كيلجه بارك، يونج سوك يانج، هيونكيونغ ين (كوريا الجنوبية)، أندريا روساليندا هوفر (ألمانيا)، ماريو سيرافنتس (الولايات المتحدة الأمريكية).

جدير بالذكر أن زيارة فريق الخبراء لمصر فى الفترة من 8-12 سبتمبر 2024 تأتي استكمالاً لزيارتهم السابقة التي تمت في مارس 2024 في إطار التعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.