دخل من الجنينة.. كيف خطط "حرامي" لسرقة 26 سبيكة ذهب من فيلا مدرب المنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد، تفاصيل سرقة مسجل فيلا الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالمنتخب الأوليمبي، قبل أن تأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة حيث ضبط بحوزته 34 تذكرة هيروين كما وجهت له تهمة السرقة.

وأكدت التحقيقات أن المتهم مسجل سرقات استغل خلو فيلا الكابتن أيمن طاهر من قاطنيها، بعدما راقبها قبل أن يستهدفها للتأكد من غياب أصحابها ويوم تنفيذه الجريمة قام بكسر باب جنينة الفيلا وتسلل إلى الداخل بعيدا عن أماكن كاميرات المراقبة وباب الفيلا الرئيسي وصعد مباشرة إلى غرفة النوم لاعتياده إخفاء أصحاب الفلل المتعلقات الثمينة بغرف النوم.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم عثر على السبائك الذهبية والبالغ عددها 26 سبيكة تزن كل منها 5 جرامات، وتوجه مباشرة إلى جواهرجي كان يعمل لديه سابقا في كافيه يمتلكه وطلب منه بيع السبائك الذهبية مستغلا عثوره على فواتيرها في ذات العلبة التي كانت تحتويها فاشتراها منه الجواهرجي بمبلغ 420 ألف جنيه أعطاه منها مبلغ 320 ألف جنيه فقط وتبقى له مبلغ 100 ألف جنيه وأبقى جميع السبائك لديه.

وتوجه الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي إلى نيابة الشيخ زايد لتسلم 26 سبيكة ذهب استولى عليها مسجل خطر من داخل غرفة نومه في شهر يونيو الماضي بعدما تسلل إلى فيلته مستغلا غياب الأسرة عن المنزل.

وتعرف طاهر على المسروقات التي عرضتها عليه النيابة العامة مؤكدا أنها تحمل ذات المواصفات التي أثبتها في محضر الشرطة عقب اكتشافه سرقتها.

وقررت النيابة إخلاء سبيل مالك مقهى أخفى المتهم المسروقات لديه من ديوان قسم الشرطة بضمان محل إقامته بعدما أثبتت التحريات أنه حسن النية ولا يعلم أنها متحصلات جريمة وقام بتسليم المسروقات "26 سبيكة" إلى جهات التحقيق.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهم بعد فترة من البحث.

وأدلى أيمن طاهر بأقواله في التحقيقات قائلا إنه غادر فيلته للسفر وقضاء إجازة العيد وعندما عاد اكتشف سرقة 26 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة منها 5 جرامات، حيث استولى عليها اللص من دولاب غرفة نومه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم.