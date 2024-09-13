"حزب الله": دمّرنا جزءًا من موقع حدب يارين بعد استهدافه بصواريخ بركان

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا في بلدة الاحمدية، ‏استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 13-9-2024 موقع حدب يارين بصواريخ بركان ‏واصابوه بشكل مباشر مما أدى الى تدمير جزء منه واشتعال النيران فيه".

وفي وقت سابق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن تحديث لـ"حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الأحمدية في البقاع الغربي، والتي أدت إلى استشهاد شخص وارتفع عدد الجرحى إلى سبعة من بينهم أربعة أطفال عولجوا في الطوارئ".