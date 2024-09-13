أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا في بلدة الاحمدية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 13-9-2024 موقع حدب يارين بصواريخ بركان واصابوه بشكل مباشر مما أدى الى تدمير جزء منه واشتعال النيران فيه".
وفي وقت سابق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن تحديث لـ"حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الأحمدية في البقاع الغربي، والتي أدت إلى استشهاد شخص وارتفع عدد الجرحى إلى سبعة من بينهم أربعة أطفال عولجوا في الطوارئ".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": دمّرنا جزءًا من موقع حدب يارين بعد استهدافه بصواريخ بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.