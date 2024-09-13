شدد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، على أنّ الوزارة كانت قد وضعت سابقًا خطة جذريّة لإدارة النفايات الصلبة.
وأوضح ياسين، في حديث لقناة الـ"إل بي سي أي"، أنّ "الخطة الموضوعة تركّز على الشروع بتنظيم القطاع على أساس اللامركزية الادارية تكون مبنية على عمل اتحادات البلديات بالتعاون مع الوزارات المختصة، ووضع منشآت لادارات النفايات والفرز من المصدر".
وعن حريق مطمر برج حمود، أشار وزير البيئة إلى أن "الاساس يوم أمس كان توقيف بأسرع وقت الضرر جراء الحريق"، مؤكدا أن "تحقيقًا يُجرى اليوم لتحديد ما حصل والتعلم من الخطأ".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة: وضعنا سابقًا خطة لإدارة النفايات الصلبة وهناك تحقيق بشأن حريق مطمر برج حمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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