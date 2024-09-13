ذكر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، "أنني تلقيت بعض الاتصالات تسألني إذا كنت قد كتبت مقالاً في إحدى الصحف يتعلق بمشروع موازنة 2025". وأوضح أنّ "ما نُشر هو جزء من ملاحظات مفصّلة كنت قد أرسلتها إلى مجلس الوزراء لتُبحث خلال مناقشة مشروع الموازنة وعلى طاولة مجلس الوزراء وليس في الإعلام. ولكن شاء أحدهم أن يسربها إلى الإعلام لغرضٍ في نفسه"، مضيفًا "أنا لا أتورع عن كتابة اسمي على المقال إذا أردت نشره، ولديّ من الجرأة ما يكفي لأتبنى أي موقف دون مواربة أو أن أسرب أي خبر تحت أسماء مستعارة أو بناءً على مصادر".

كانت هذه تفاصيل خبر الشامي: ما نُشر بشأن الموازنة جزء من ملاحظات مفصّلة أرسلتها لمجلس الوزراء لتُبحث خلال مناقشتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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