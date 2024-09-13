"الأونروا" أعلنت مقتل أحد موظفيها خلال عملية إسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن "أحد موظفيها قتل على سطح منزله برصاص قناص خلال عملية عسكرية إسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة". وأكدت الوكالة، في بيان، أن "هذه المرة الأولى التي يقتل فيها موظف في الأونروا في الضفة الغربية منذ أكثر من عشر سنوات".

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