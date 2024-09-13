أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن "الولايات المتحدة ولا أي حكومة أخرى لم تطلب منا إسقاط قضية الإبادة الجماعية في غزة"، لافتاً الى أننا "ماضون في قضيتنا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة ولا نرى أية أسباب للتوقف".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جنوب إفريقيا: لم تطلب منا أميركا ولا أي حكومة أخرى إسقاط قضية الإبادة الجماعية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.