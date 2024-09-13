الأب تابت ترأس قداسًا بمناسبة عيد ارتفاع الصليب في حريصا

ترأس رئيس مزار سيدة لبنان في حريصا الأب فادي تابت، قداسًا في مناسبة عيد ارتفاع الصليب في حريصا.

وفي عظة له، أشار تابت إلى أنّ "الصليب في حد ذاته كان علامة انكسار، أمّا مع يسوع المسيح فكان علامة انتصار. انتصار على الشر والذات"، موضحًا أنّ "الصليب في المسيحية هو رمز للفداء".

وذكر تابت أنّ "يسوع المسيح مات من أجلنا من أجل أن يعطينا الحياة الأبدية".