بيرم التقى المطران العمار في بيت الدين: نحن في لحظة تاريخية ومفصلية تمر بها كل المنطقة

شدد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، على "اهمية التعددية والتلاقي الثقافي والمواطنية والعيش المشترك والمصير المشترك في لبنان".

ولفت بيرم، بعد زيارته لراعي أبرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمّار في دار المطرانية في بيت الدين، الى أننا "نحمل رسالة التواصل والتلاقي الثقافي، لانه يشكل رسالة الى كل العالم الذي بات يعيد بناء الجدران، في الوقت الذي نريد ان نبني فيه الجسور، خصوصا امام اعتداءات مستمرة من عدو عنصري يضرب القيم الانسانية ويهين الضمير الانساني في غزة وفي لبنان".

ورأى أن "نحن في لحظة تاريخية ومفصلية تمر بها كل المنطقة، لا بل كل العالم ومنها لبنان، لاننا لسنا منعزلين عما يحصل في المحيط وفي لبنان. واكدنا على اهمية التعددية والتلاقي الثقافي والمواطنية والعيش المشترك".

وأكد أننا "نحتاج الى وقفة إنسانية، وقفة وطنية نحافظ فيها على بلدنا وعلى خصوصية لبنان وتنوعه ودوره الرسالي، وبالتالي بناء دولة فيها المؤسسات التي تحترم المواطن، وننتقل من الزبائنية الى المواطنية الحقيقية، وان نعتنق فيها عقلية رابح رابح كي نربح جميعا ولا نخسر جميعا".

وقال: "لقد اكد المطران العمّار على ضرورة الاستذكار للأحداث التاريخية التي تقرب، لاننا نحتاجها في التربية لبناء جيل ينفتح على الاخر، وشخص سيادته ان واحدة من اهم مشاكل لبنان ان كل احد يفكر بنفسه ولا يعرف عن الاخر، وعندما لا تعرف عن الاخر فأنت تعيش في الجهل والجهل عدو الحقيقة، والانجيل يقول "تعرفون الحق والحق يحرركم."

وأعرب عن سروره لوجوده في "قلب الجبل، الذي هو قلب لبنان النابض".

العمّار

ورد العمار مرحبا بوزير العمل في بيته، معلنا "تبني" كلام بيرم، وقال: "هذا هو صوتنا في هذا الجبل وفي الساحل، ونأمل استمرار هذه اللقاءات المباركة، وان تكون الأساس للبنان الجديد، لبنان التعاون والتآخي".

ثم جال بيرم في المطرانية، مبديا اعجابه بتاريخها الطويل عبر الأزمنة والعصور .