ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق وسط توقعات بخفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق، وسط توقعات بخفض الفائدة الأميركية، كما يقترب البلاديوم من تحقيق أفضل أسبوع له في 9 أشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% ليبلغ 2583.3 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة مسجلًا أعلى مستوياته على الإطلاق.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% لتصل إلى 2598.10 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4%، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يتوقع المتعاملون بنسبة 41% خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأميركي في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك ارتفاعا من توقعات بنسبة 28%، بعد أن ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال وفايننشال تايمز أن خيار الخفض الأكبر لا يزال مطروحا.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا أمس الخميس.