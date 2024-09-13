أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الأحمدية في البقاع الغربي، أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة بجروح من بينهم طفلة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: شهيد و4 جرحى من بينهم طفلة في الغارة الإسرائيلية على بلدة الاحمدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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