الجيش الإسرائيلي أعلن انتهاء تمرين يُحاكي مناورة بريّة: هاجمنا 140 هدفًا في لبنان خلال أسبوع

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إلى "أننا عملنا بشكل مكثّف في الجبهة الشمالية خلال الأسبوع الأخير، وهاجمنا أكثر من 140 هدفًا في لبنان"، مضيفًا "قواتنا قضت على عدد من عناصر حزب الله بينهم أحد قادة وحدة الرضوان".

وكشف أنّ "مقاتلي الاحتياط في اللواء 9 من لواء غولاني استكملوا تمرينًا يحاكي مناورة بريّة بمنطقة معادية".