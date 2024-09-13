إصابة رئيس جزر القمر بجروح طفيفة في عملية طعن

تعرّض رئيس جزر القمر غزالي عثماني، لإصابات طفيفة في عملية طعن بالسلاح الأبيض، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، في حين شددت المتحدثة باسم الحكومة على أن حياته ليست في خطر بعد تعرضه لـ"اعتداء".
وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه بأن "غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة"، مشيرا الى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تمّ توقيف المعتديَين. وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة.
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