البحث عن جثة صبي غرق فى مصرف البطس بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:

تكثف أجهزة الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بمدينة الفيوم، جهودها لانتشال جثة طفل وقع فى مياه مصرف البطس بمدينة طامية.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد غرق طفل يدعى مروان م ا - 14 عاماً ومقيم بنجع الخزان التابع للوحدة المحلية لقرية كفر محفوظ.

انتقل لموقع سقوط الطفل العميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، على رأس أفراد من الضفادع البشرية والإنقاذ النهرية فى محاولة لانتشال جثة الطفل الغريق.

أوضحت التحريات التى يقودها العميد هانى تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، أن الطفل كان يستقل تروسيكل هو ومجموعة من زملائه الذين يعملون فى جني القطن، وأثناء عودتهم انقلبت بهم المركبة التى كانوا يستقلونها داخل مياه مصرف البطس، حيث جرى إنقاذ زملاؤه سالمين إلا الطفل مروان الذي جرفته المياه إلى منطقة عميقة، وأخطرت نيابة مركز طامية والتى تتولى التحقيق.