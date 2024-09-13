مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في جبع جنوب جنين

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، أراضي المواطنين في قرية جبع جنوب جنين، واقتلعوا أشجار زيتون وهدموا غرفة زراعية.

وقال رئيس مجلس قروي جبع، عباس غانم لـ "وفا" إن عددا من المستعمرين هاجموا الأراضي الزراعية القريبة من مستعمرة "حومش" المقامة عنوة على أراضي المواطنين جنوب جنين، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون وهدموا غرفة زراعية.

ومنذ قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي بإعادة المستعمرين إلى مستعمرة "حومش" بعد إخلائها عام 2005، شكلت المستعمرة نقطة انطلاق لهم لتنفيذ اعتداءاتهم على المواطنين وأراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم في المنطقة.