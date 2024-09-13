مقتل 14 في هجوم تبنّاه تنظيم داعش بأفغانستان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث باسم حركة «طالبان» الجمعة إن 14 شخصاً قُتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون مساء الخميس في وسط أفغانستان.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الخميس في إقليم دايكوندي بأفغانستان دون تقديم أدلة.

ومعظم سكان دايكوندي من الشيعة، وكانت تعتبر من أكثر المناطق أمناً.

وقال المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في بيان: «بينما نشارك حزننا الشديد على الضحايا الأبرياء في الواقعة، نبذل جهوداً جادة في البحث عن الفاسدين مرتكبي هذا العمل وتقديمهم للعدالة».

وشن تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، وهو جناح في أفغانستان تابع للتنظيم، تمرداً ضد حركة «طالبان» التي يعتبرها عدواً له.

وتقول «طالبان» إنها دحرت التنظيم إلى حد كبير، رغم استمراره في تنفيذ هجمات في أفغانستان.

جماعة الهزارة العرقية الشيعية

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن مقتل ما لا يقل عن 14 مدنياً من جماعة «الهزارة» العرقية الشيعية، على الطريق الرابط بين ولايتَي دايكوندي وجور، بوسط أفغانستان.

وقال التنظيم إن مقاتليه قتلوا 15 شخصاً وأصابوا 6 آخرين في هجوم بوسط أفغانستان، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. ووفقاً لـ«داعش»، كان الهدف من الهجوم هو استهداف الطائفة الشيعية، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم فتحوا النار على المدنيين. غير أن مصادر محلية أكدت حتى الآن مقتل 14 شخصاً وإصابة 4 آخرين، وفقاً للتقرير. وأفادت تقارير محلية بأن جميع الضحايا من الرجال، وكانوا في طريقهم إلى ولاية الجور للترحيب بالحجاج العائدين من مراسم الأربعين بمدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة في وسط العراق. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة بأفغانستان في أغسطس (آب) 2021، يعلن مقاتلو تنظيم «داعش - ولاية خراسان» المسؤولية عن هجمات وحشية، في كابل ومدن رئيسية أخرى، في أفغانستان.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «مسلحين مجهولين أطلقوا النار وقتلوا مدنيين»، موضحاً أن تفاصيل إضافية عن الهجوم الذي وقع في ولاية دايكوندي سيتم إعلانها لاحقاً. وأكد مصدر في الولاية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف هويته، أن الهجوم خلّف «14 قتيلاً وأربعة جرحى»، وهي حصيلة لم يتسنَّ على الفور تأكيدها من مصدر رسمي أو مستقل. بدوره، أفاد موقع «طلوع نيوز» الإخباري المحلي نقلاً عن مصادر بأن حصيلة القتلى بلغت 14 شخصاً. وأضاف الموقع أن الضحايا كانوا متجمعين للترحيب بزوار عائدين من مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة في وسط العراق.

تهديد دولي

قال مسؤول في مستشفى بمدينة نيلي عاصمة الولاية إن الموظفين في حال تأهب، موضحاً في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «تم إبلاغهم بالاستعداد لاستقبال ومعالجة الجرحى». وفي منتصف أغسطس، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجوم بقنبلة أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة نحو عشرة بجروح في حي تقطنه أغلبية شيعية في كابل. وفي بداية سبتمبر (أيلول)، أعلن مجدداً مسؤوليته عن هجوم انتحاري خلّف ستة قتلى و13 جريحاً أمام مكاتب النيابة العامة في كابل. ورغم هذه الهجمات التي شنها تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، قال المتحدث باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله مجاهد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في أغسطس: «لقد أنهينا ظاهرة (داعش) بشكل شبه كامل». وفي الفترة بين مارس (آذار) 2023 ومارس 2024، خطط تنظيم «داعش - ولاية خراسان» لـ21 هجوماً في تسع دول، مقارنة بثمانية في الأشهر الاثني عشر السابقة، وفق خبراء. وفي يناير (كانون الثاني)، قتل التنظيم أكثر من 90 شخصاً في هجوم مزدوج في كرمان بإيران. وفي مايو (أيار)، قُتل ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة سياح إسبان، بالرصاص في باميان بوسط أفغانستان. وأدى الهجوم الأكثر دموية الذي نفذه تنظيم «داعش - ولاية خراسان» إلى مقتل 145 شخصاً في مارس في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو. وفي أغسطس 2021، أدى هجوم كبير للتنظيم أثناء الإخلاء الفوضوي من مطار كابل إلى مقتل 170 أفغانياً و13 عسكرياً أميركياً.