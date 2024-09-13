حماس ترحب بانضمام تشيلي لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت حركة حماس بتقديم جمهورية تشيلي طلبًا إلى محكمة العدل الدولية، للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، الذي يرتكب حرب إبادة وحشية ضد شعبنا الفلسطيني، ونعدّ هذه الخطوة تأكيدًا على المواقف الإنسانية لجمهورية تشيلي، وانحيازها لقيم العدالة، ورفضها للانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية، وما يواجهه شعبنا في قطاع غزة على يد الطغمة الفاشية الصهيونية المتطرفة.

وقالت حركة حماس في بيانها: نثمن مواقف رئيس جمهورية تشيلي غابريال بوريتش المؤيّدة لحقوق شعبنا الفلسطيني، ونضاله في سبيل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته، وندعو كافة دول العالم، إلى الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، وتصعيد كل أشكال الضغط عليه، لوقف حربه الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلات قادته من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية.

وكانت أعلنت محكمة العدل الدولية أن تشيلي قدمت طلبًا بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا المقامة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.