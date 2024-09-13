نقيب محامي طرابلس بحث مع سفير الأوروغواي بتعزيز التعاون: لمساعدة لبنان سياسيًا

التقى نقيب المحامين في ​طرابلس​ سامي مرعي الحسن، وفد أمن سفارة الأوروغواي لدى ​لبنان​، في زيارة تعارفيّة للبحث في توطيد العلاقات الثّنائيّة بين البلدين.

وتباحث المجتمعون في العديد من المواضيع، وتبادلوا وجهات النّظر حول سبل تعزيز التّعاون بين البلدين في مختلف المجالات بشكل عام، وفي مجال المحاماة وتعزيز دولة القانون وتطبيق القوانين بشكل خاص.

وأعرب السفير عن إعجابه بـ"تنوّع الحضارات المميّز الّذي تتميّز به طرابلس"، مثنيًا على "الشعب اللبناني الّذي نشر الأبجديّة والثّقافة في العالم".

من جهته، تمنّى الحسن على السّفير "نقل ملاحظاته حول الوضع في لبنان بعامّة وفي طرابلس والشّمال بخاصّة، إلى الدّول الأعضاء في اتحاد دول أميركا اللاتينية، ومساعدة لبنان سياسيًّا، والحثّ على تطبيق القوانين الدّوليّة والمعاهدات المتعقلّة بحقوق الإنسان، وبخاصّة تلك المتعلّقة بالجرائم ضدّ الإنسانيّة الّتي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضدّ أهلنا في فلسطين وغزّة وفي الجنوب اللّبناني".