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إخلاء قرى في الفلبين جراء نشاط بركان كانلاون

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ابوظبي - سيف اليزيد - أخلت السلطات الفلبينية القرويين المقيمين عند سفح جبل كانلاون بمدينة كانلاون، بمنطقة فيساياس، وسط البلاد إلى مراكز إجلاء في ظل تواصل نشاط بركان جبل كانلاون وزيادة أحجام انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.

ونصح المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل السكان في تلك القرى الواقعة ضمن منطقة الخطر الدائم، التي تمتد لمسافة أربعة كيلومترات، حول جبل كانلاون بإخلاء منازلهم، وسط النشاط البركاني المتزايد.

وأفادت أحدث بيانات أصدرها المعهد اليوم بأنه تم تسجيل 17 زلزالاً بركانياً وانبعاث 10880 طناً من ثاني أكسيد الكبريت الخميس.

وفرضت حكومة مدينة (كانلاون) حظراً للتجوال مع ارتداء أقنعة بشكل إجباري في الأماكن العامة بسبب الآثار الضارة لثاني أكسيد الكبريت.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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