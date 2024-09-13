أعلن مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، في حديث لـ"الجزيرة"، أن "60% من مخزونات الأدوية في القطاع أصبحت فارغة تماما، و83% من المستلزمات الطبية في مستشفيات القطاع غير متوفرة.
ولفت المدير العام، الى أن "74% من الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة في القطاع"، مؤكداً أن "الكثير من المستلزمات الطبية الأساسية على وشك النفاد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة بغزة: الكثير من المستلزمات الطبية الأساسية على وشك النفاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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