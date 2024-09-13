أعلنت العلاقات الإعلاميّة في "​حزب الله​" في بيان، أنّ "إحدى الصّحف اللّبنانيّة نشرت في عددها الصّادر صباح اليوم، أنّ "حزب الله يطلب من أهالي ‏بلدات جنوبيّة إخلاءها تحسّبًا لعمليّات إسرائيليّة واسعة". إنّ هذا الخبر عار من ‏الصّحة جملةً وتفصيلًا، ولا أساس له على الإطلاق".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": ما نُشر عن إخلاء ‏بلدات جنوبية تحسبًا لعمليات إسرائيلية واسعة عار من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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