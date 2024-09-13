إزالة 348 حالة تعد وبناء مخالف بالمنوفية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 348 حالة تعد بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وفقًا لتقرير الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة والتي انطلقت في 31 أغسطس وتستمر حتى 20 سبتمبر 2024.

وأوضح محافظ المنوفية أن الحالات المزالة تنوعت بين إزالة 84 حالة تعد أملاك دولة (مبانى) على مساحة 3551م2، وإزالة 188 حالة تعد أملاك دولة (زراعة) على مساحة 9 أفدنة و11 قيراط او1 سهم، كما نفذ إزالات فورية لـ 57حالة تعد على الأراضي الزراعية (أملاك خاصة) على مساحة 9226م2، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ 14 حالة مخالفة بناء تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية على مساحة 1300م2، وكذا إزالة 5 حالات بناء بدون ترخيص علي مساحة 510 م2 بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار توحيد الجهود والتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة، لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة حتى انتهاء أعمال الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة، حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة والري بتكثيف المرور الميداني بكافة الأحواض بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.