قطع الكهرباء والمياه عن 14 منطقة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، عن قطع الكهرباء عن عدة مناطق وقرى في مركزي سمالوط وأبو قرقاص، غدًا السبت، لإجراء أعمال الصيانة.

ففي مركز سمالوط أعلنت هندسة الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق: شارع المستشفى بحري الرمد - شارع المشرحة - عزبة الشقراني - مخبز عبد الرحمن - مخبز محمود عبد الله الشقراني، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً غدًا السبت، وحتى الساعة 2 مساءً، نظراً لأعمال الصيانة الدورية لأكشاك ( المستشفى – الشقراني – الشقراني 2 ) والمسئولة عن تغذية تلك المناطق.

كما أعلنت هندسة كهرباء أبوقرقاص، عن انقطاع التيار الكهربائي عن قرية بنى حسن الشروق والقرى التابعة لها وهي (شيبة الشرقية – شيبة الغربية – الشيخ تمي – نجع الدكة – أبو جناح – الديابة – النويرات – أثار بنى حسن) اعتباراً من الساعة 9 صباح غدًا السبت وحتى الساعة 2 مساءً، نظراً لأعمال الصيانة الدورية لمحولات محطة كهرباء بنى حسن والمسئولة عن تغذية تلك القري.

وفي السياق أعلن المهندس مروان عبد الهادي مدير شركة مياه الشرب فرع أبو قرقاص بأنه سيجري قطع المياه عن هذه المناطق طوال فترة الصيانة، وأهاب بالمواطنين، وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية خلال تلك الفترة.