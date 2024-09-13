حماس تحذر من إقدام الاحتلال والمستوطنين على أي عمل يمس الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صحفي إن "حملات التحريض التي تنظمها جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم الصهيونية، ضد المسجد الأقصى المبارك، ونشر صور تدعو لتدميره وإحراقه هو خطوة تصعيدية خطيرة".

وأشارت الحركة إلى أنه "في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الاقتحام لباحات المسجد الأقصى، وذلك بحماية وإشراف حكومة الاحتلال، تأتي ضمن المخططات الصهيونية الرامية لتهويده وطمس معالمه وبسط هيمنة المستوطنين عليه".

وحذرت حماس من مغبة إقدام حكومة الاحتلال والمستوطنين، على أي عمل يمس بالمسجد الأقصى المبارك وهويته العربية الإسلامية، مؤكدة أن الأقصى هو عنوان صراع الشعب والأمة العربية والإسلامية مع هذا المحتل.

ودعت إلى "شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط في باحاته والتصدي للمخططات الصهيونية ضده".

كما دعت الحركة الدول العربية والإسلامية، شعوباً وحكومات ومنظمات، وفي مقدمتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى الاضطلاع بواجباتهم تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخاطر، وكذلك الشعب الفلسطيني في غزة من إبادة شاملة، والعمل لردع الاحتلال ووقف عدوانه على الفلسطينيين وعلى مقدسات الأمة.