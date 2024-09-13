"فتح مصنع سلاح في البيت".. ضبط 25 فرد خرطوش داخل منزل حداد بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج من ضبط حداد ينظم ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يستخدم مسكنه لمزاولة نشاطه غير القانوني. وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، أن الحداد، الذي له معلومات جنائية، كان يدير الورشة ويقوم بتصنيع الأسلحة النارية وبيعها. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبطه وبحوزته 25 فرداً محلياً، بالإضافة إلى عدد من الطلقات وأدوات تصنيع الأسلحة.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بغرض تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وبيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّه.