ترامب يرفض خوض مناظرة جديدة أمام هاريس

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب الرئيس الأميركي السابق، المرشح الجمهوري الحالي للرئاسة، دونالد ترامب عن رفضه إجراء مناظرة أخرى ضد منافسته الديموقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، ادعى الرئيس السابق أنه فاز في مناظرته الأولى ضد هاريس مساء الثلاثاء.

وفي الواقع، ذكرت العديد من التعليقات المحافظة وبعض مؤيدي ترامب إن هاريس قد تفوقت عليه في المناظرة. ولكن ترامب كتب في منشور على منصة "تروث سوشيال": عندما يخسر ملاكم مباراة، تكون أول كلمات يقولها هي: "أريد إعادة المباراة". وأضاف ترامب: "الاستطلاعات تظهر بوضوح أنني فزت بالمناظرة ضد الرفيقة كامالا هاريس، مرشحة الديمقراطيين اليسارية، ليلة الثلاثاء، وسرعان ما دعت إلى مناظرة ثانية". وكانت استطلاعات الرأي التي تلت المناظرة قد أظهرت في الواقع أن الجمهور، وبفارق كبير، يعتقد أن هاريس تفوقت على ترامب.

وكتب ترامب في منشوره على "تروث سوشيال": "كامالا يجب أن تركز على ما كان ينبغي عليها فعله خلال السنوات الأربع الماضية تقريباً. لن تكون هناك مناظرة ثالثة!" وبعد أقل من ساعة من إرسال هذا المنشور، دعت هاريس مرة أخرى إلى إجراء مناظرة أخرى.

قالت هاريس في تجمع انتخابي في شارلوت، كارولاينا الشمالية: "قبل ليلتين، كان لدينا أول مناظرة بيني وبين دونالد ترامب." وأضافت: "وأعتقد أننا مدينون للناخبين بمناظرة أخرى".