قتلى جراء فيضانات في ميانمار ونزوح الآلاف

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت خدمة الإطفاء الوطنية في ميانمار اليوم الجمعة أن ما لا يقل عن 19 شخصاً لقوا حتفهم بعد أن تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة نايبيداو والمناطق المحيطة بها.

ونقل رجال الإنقاذ بعضاً من النازحين الذين بلغ عددهم 3600 إلى مناطق أكثر أماناً على متن قوارب.

وتسببت موجة من الطقس السيء الناجم عن الإعصار ياجي، الذي يعد أقوى عاصفة تضرب آسيا هذا العام، في مقتل أكثر من 230 شخصاً في فيتنام وتايلاند، كما غمرت فيضانات ناجمة عن الأنهار التي فاضت مياهها عن ضفافها، مدناً في كلا البلدين.