السعودية تؤكد رفضها تعدي نتنياهو على «الأغوار»

الشارقة - اميمة ياسر - أعربت السعودية، الخميس، عن إدانتها ورفضها الشديدين الاقتحام السافر لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتعدي على منطقة الأغوار الفلسطينية، منوهة بأن هذه المحاولة الاستفزازية تهدف إلى توسيع الاستيطان المخالف لجميع القوانين وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت، في بيان لوزارة خارجيتها، أن هذه الانتهاكات لا تخدم جهود التهدئة وتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية كافة، مجددةً تأكيدها على أهمية وقف العدوان ضد غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة المهجرين، وإدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وجدّدت السعودية دعوتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بوضع حدّ لكل التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدةً أهمية تفعيل آليات المحاسبة الدولية التي تساهم في وقف انتهاكات الاحتلال التي تهدد الأمن، وتقوض جهود السلام بالمنطقة.