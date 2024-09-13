قرار لوزير العمل بإقفال مكتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية لمخالفته القوانين

أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​، قرارًا قضى بإقفال مكتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزليّة، لمخالفته القوانين والأنظمة والقرارات المرعيّة الإجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات.

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