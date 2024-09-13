شكرا لقرائتكم خبر عن رد الجميل.. مبادرة بداية تنظم برامج خاصة بكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

تهتم الدولة بكبار السن وتضعهم نصب أعينها وهو ماظهر خلال إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.



وضمن المبادرات الفرعية التابعة لمبادرة بداية برامج دعم كبار السن وتتمثل في التالى:

-تشمل محاور التنمية في مشروع التعليم بتطوير المناهج التعليمية.

-توفر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين.

-تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والصحة.

-دعم النشاط الرياضى وضمان توافر آلياته في كل المحافظات.

-تعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

ويأتي المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.