حزب الله يقصف موقع بياض بليدا بالمدفعية

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 13-9-2024 موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.
المسيرات الانقضاضية
شن حزب الله هجوما جويا بِأسراب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.
وقال حزب الله في بيانه قبل قليل: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في بلدة كفرجوز، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 13-9-2024، هجوماً جوياً بِأسراب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.