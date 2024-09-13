حزب الله يقصف موقع بياض بليدا بالمدفعية

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 13-9-2024 موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

المسيرات الانقضاضية

شن حزب الله هجوما جويا بِأسراب من ‏المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.‏

وقال حزب الله في بيانه قبل قليل: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‏المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في بلدة كفرجوز، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‌‌‏13-9-2024، هجوماً جوياً بِأسراب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.‏



