الاحتلال يمنع المواطنين من أداء صلاة الجمعة قرب جبل صبيح في نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - منعت جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطنين من التوجه لأداء صلاة الجمعة بالقرب من جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، قال رئيس مجلس بلدي بيتا محمود برهم إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الوصول إلى مكان الصلاة بالقرب من جبل صبيح.

قوات الاحتلال نشرت حواجز عسكرية

وأضاف أن قوات الاحتلال نشرت حواجز عسكرية مشددة على مفترقات البلدة لتمنع المواطنين من الوصول إلى هناك.

وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، عقب إقامة البؤرة الاستعمارية "أفيتار" عنوة على أراضي المواطنين في قمة جبل صبيح.

ويوم الجمعة الماضي، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة الأميركية من أصول تركية عايشة-نور إيجي (26 عاما) خلال مشاركتها إلى جانب أهالي بلدة بيتا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" في مايو 2021.