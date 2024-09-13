مستعمرون يعتدون على أراضي غرب نابلس ويقتحمون منطقة عين جريوت برام الله

ياسر رشاد - القاهرة - اعتدى مستعمرون، صباح اليوم الجمعة، على أراضي قرية بيت امرين غرب نابلس، واقتحموا منطقة "عين جريوت" في بيتونيا غرب رام الله.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، أفاد الصحفي بسام أبو الرب، وهو صاحب إحدى الأراضي التي تضررت من الاعتداء، بأن عددا من المستعمرين هاجموا أراضي القرية، وقطعوا عددا من أشجار الزيتون، ودمروا غرفتين زراعيتين، وخزانات للمياه، وسلاسل حجرية تحيط بالأراضي.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين اقتحموا منطقة "عين جريوت" شمال غرب بلدة بيتونيا، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.