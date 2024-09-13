السفارة الفلسطينية بالقاهرة تستضيف عدد من المثقفين القادمين من غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استضافت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، لفيف من المثقفين والمبدعين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، للاستماع إلى رؤاهم وآرائهم، والتباحث حول سبل تعزيز التعاون من أجل دعم القطاع الثقافي الفلسطيني، وآليات إعلاء الصوت الفلسطيني في المحافل الثقافية والإبداعية كافة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكد سفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح، على استراتيجية الدور الذي عكسته الدبلوماسية الثقافية الرسمية والشعبية إبان حرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفاعليتها في نقل السردية الفلسطينية الحقيقية النقيضة للرواية الإسرائيلية الزائفة عبر منتديات ووسائل الإعلام والمنصات المختلفة في العالم، مما ساهم في كسب مزيد من الأصوات الداعمة والتفاف الأصوات الحرة في العالم وتضامنها مع عدالة الحقوق الفلسطينية.

وأكد أن هذا ما جسده الرئيس محمود عباس عبر إيلاء سيادته اهتمامًا خاصًا وبمتابعة دائمة للجهود الثقافية الرامية لإقرار الرواية الفلسطينية وتأصيل السردية الوطنية، وهو ما ظهر من خلال تحقيق فلسطين لأكثر من إنجاز دبلوماسي وثقافي في منظمة "اليونيسكو" وغيرها من المنظمات الثقافية العالمية.

خطة العمل القادمة للسفارة

بدوره، استعرض المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي، الجهود الثقافية التي حرصت السفارة على تكريسها منذ اندلاع حرب الإبادة بحق أبناء شعبنا، مسلطًا الضوء على خطة العمل القادمة للسفارة والهادفة إلى دعم المثقفين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر خلال الحرب، واستمرار التواصل والتشبيك مع القطاعات كافة من أجل تكثيف الجهود الثقافية وتوظيف الطاقات التي تصب في صالح نقل الصورة الحقيقية للإرث الثقافي الفلسطيني وعكس طبيعة الحياة والمعاناة عبر القوى الناعمة التي أثبتت نجاعة دورها في تخطي روايات التضليل التي حاولت بعض وسائل الإعلام الغربية ترويجها قلبًا للحقائق في انحياز سافر لرواية المحتل .

وأكد الناجي، أن السفارة تواصل تشبيك جهودها مع المراكز الثقافية الأجنبية والمؤسسات العاملة في مصر لتوفير فضاءات ومساحات وتدعيم فرص المنح الإنتاجية للمبدعين الفلسطينيين القادمين من غزة، وكذلك عبر إقامة برامج وورشات تنمية المهارات في المجالات كافة لأبناء شعبنا في مصر، واستمرار دعم الطاقات الإبداعية في المحافل الثقافية كافة وعبر التشبيك مع المؤسسات الرسمية والأهلية الفاعلة من أجل التعاون والدمج بين المثقفين الفلسطينيين ونظرائهم المصريين، وتوفير برامج دعم البراعم واليافعين القادمين من القطاع ترسيخًا لدور العمل الثقافي بالنهوض بالمجتمع ومقاومة محاولات الإبادة الثقافية والهوياتية التي يعمل الاحتلال على تنفيذها منهجيًا.

وأشاد المشاركون، باللقاءات التي تعقدها السفارة مع كافة قطاعات شعبنا الوافدين من قطاع غزة، مؤكدين استمرار المثقفين في نقل أصوات أبناء شعبنا الذين يواجهون واحدة من أشرس حروب الإبادة في العصر الحديث، وحمل راية الدفاع عن السردية الفلسطينية للحفاظ على الذاكرة الوطنية ومقاومة حرب المحتل الثقافية على الهوية الفلسطينية وأرشيفها وحاملي رايتها، مثمنين مبادرة السفارة باعتبارها حاضنة للمبدعين الفلسطينيين في ظل حرب المحتوى وتعمد تضليل الحقائق في شتى المنصات.