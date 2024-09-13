شهداء ومصابون في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بانتشال خمسة شهداء جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة البردويل في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس المجاورة.

وأضاف أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة عقل في شارع “20” بمخيم النصيرات وسط القطاع، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط