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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح والنصيرات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم على مدينة رفح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع، كما انتشلت الطواقم الطبية فلسطينيتين وسبعة جرحى معظمهم أطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار شرق مخيم البريج، أدى لتدمير في منازل الفلسطينيين.
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